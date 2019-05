Inserita in Sport il 22/05/2019 da Direttore Palacanod In merito alle dichiarazioni del Presidente della Pallacanestro Trapani con la quale esprime perplessità circa la procedura di affidamento del Palasport Comunale, attualmente denominato Palaconad, questa Amministrazione chiarisce, così come annunciato nel precedente comunicato del 13 maggio che la procedura attuata è quella imposta dalla legge secondo quanto previsto dal D Lgs 50/2016 e dalle modifiche conseguenti al regolamento comunale per la gestione degli impianti sportivi. Non si puo’ negare che il Comune di Trapani non abbia a cuore le esigenze della squadra di basket che ci rappresenta più che degnamente in A2. Si ricorda tra l’altro che attualmente, nelle more della definizione della procedura di individuazione del concessionario, è in atto, fino al 31 dicembre 2019, una proroga in favore della Pallacanestro Trapani. Tale proroga vale anche per la prossima stagione agonistica , a prescindere da chi sarà il concessionario individuato alla fine della procedura attuata, così come previsto al punto 13 della delibera approvata

Enzo Abbruscato Assessore