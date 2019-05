Inserita in Politica il 22/05/2019 da Direttore Santangelo: ´Sulla base navale di Favignana solo strumentalizzazioni politiche´ "Nell´ultimo anno, ho ascoltato con molta attenzione le istanze della Polizia Penitenziaria in merito alla chiusura della base navale di Favignana" così il Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e la Democrazia diretta, Vincenzo Santangelo. "Mi sono relazionato sulla questione con il Sottosegretario alla Giustizia Vittorio Ferraresi e con lo stesso Ministro Alfonso Bonafede per comprendere se tale decisione potesse essere modificata" ha proseguito. "Entrambi hanno affrontato la questione con estrema serietà ed attenzione, ascoltando con sensibilità il territorio, ma purtroppo al momento non ci sono le condizioni per poter superare i dettami della Legge Madia, cosa che speriamo si possa fare nel futuro. Purtroppo, questa vicenda, a qualche giorno dalle elezioni europee, viene strumentalizzata proprio da chi invece di rappresentare i bisogni e le esigenze dei lavoratori nella modalità più consona per raggiungere l’obiettivo, la utilizza per attacchi politici contro il Movimento 5 Stelle e questo Governo. Non posso nascondere il mio rammarico, ma, al netto degli attacchi della UIL di Trapani, ci tengo a sottolineare che la nostra volontà di trovare una soluzione per la base di Favignana ed i lavoratori impiegati rimane fortissima" ha concluso il Sottosegretario Santangelo.