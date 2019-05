Inserita in Economia il 21/05/2019 da Direttore Partanna, iniziati i lavori di manutenzione straordinaria in diverse strade comunali Ad aggiudicarsi l’appalto da 100mila euro la ditta “S.a.p.i.c.c.”dell’agrigentino



PARTANNA. Sono iniziati in questi giorni i lavori di manutenzione straordinaria di diverse strade comunali. L’appalto, per il quale l’amministrazione ha stanziato 100mila euro, è stato aggiudicato dalla ditta “S.a.p.i.c.c. – Società agrigentina prefabbricati inerti calcestruzzi conglomerati S.r.l.”. L’impresa si è aggiudicata i lavori offrendo un ribasso a base d’asta del 3,1%, pari a 71.780,00 euro. Ad effettuare la gara nei locali dell’Ufficio Tecnico l’ingegnere Nino Pisciotta, responsabile dell’area Urbanistica e Lavori pubblici, coadiuvato dal ragioniere Luigi Clemenza e dal geometra Angelo Secchia. L’intervento prevede il rifacimento della pavimentazione in asfalto di alcune strade urbane. “I fondi per l’intervento programmato dall’amministrazione e inseriti nel bilancio di previsione – afferma il sindaco Nicolò Catania – serviranno per il rifacimento del manto stradale di diverse arterie urbane. Proseguono dunque i lavori che l’amministrazione sta effettuando in tutto il territorio comunale per la manutenzione di molte vie cittadine”. L’assessore Nicolò La Rosa ha aggiunto: “Fra le strade incluse nel progetto figurano Viale Papa Giovanni XXIII, via Antonello Da Messina, Via L.Sturzo sotto i ponti, Viale Gramsci, Via Franco Caracci, Via B. Croce angolo via Tortorici, Via B. Croce, via Cialona, via Dalmazia, Piazza R. Sciacca, Piazza Don Minzoni, viale Risorgimento. Oltre a queste – ha concluso l’assessore ai Lavori Pubblici – abbiamo previsto anche altre strade sulle quali interverremo in corso d’opera”.