Inserita in Sport il 21/05/2019 da Direttore Società Canottieri Marsala: Michele Adorni nella squadra Azzurra. Rappresenterà l’Italia al Campionato Europeo Optimist Nella squadra Azzurra, che rappresenterà l´Italia al prossimo Campionato Europeo Optimist, ci sarà anche Michele Adorni, uno dei migliori velisti della Società Canottieri Marsala.

Un orgoglio per la Canottieri e per l’intera Sicilia che quest’anno sarà rappresentata sia al Campionato Mondiale, da Tommaso De Fontes, sia a quello Europeo, da Michele Adorni. Il Campionato Europeo Optimist si terrà in Francia, dal 22 al 29 giugno 2019.

La prestigiosa qualificazione di Michele Adorni è arrivata dopo la partecipazione a ben due selezioni nazionali: la prima a Napoli e la seconda a Follonica, che si è conclusa il fine settimana appena trascorso. L´accesso alla Squadra Nazionale per l´evento continentale, composta da un totale di sette skipper, è il risultato di una lunga fase di selezione che prevedeva una prima tappa, a livello interregionale, e due fasi a livello nazionale, per un totale di 19 prove disputate (otto effettuate nelle acque di Napoli a fine aprile e 11 in Toscana).

Grande soddisfazione da parte dell´istruttore Enrico Tortorici: “E’ stata una delle selezioni più entusiasmanti e combattute degli ultimi anni – ha dichiarato –. La Sicilia dell’Optimist ancora una volta protagonista. Due atleti siciliani rappresenteranno l’Italia al mondiale ed all’europeo. Oggi sono davvero felice per Michele Adorni, un atleta talentuoso che con passione seguo, insieme al resto della squadra, da un anno e mezzo e che al primo anno di juniores è riuscito a centrare un obiettivo difficilissimo. Complimenti a tutta la squadra presente a questa selezione: Silvia Adorni che ha mancato un posto all’europeo per un soffio. A Giulio Genna ad Alberto Incarbona comunque in Gold e tra i migliori atleti d’Italia, Lorenzo Torre tra i primi della Silver.”

Un risultato che premia il lavoro svolto in questi anni dalla Società Canottieri Marsala e dal suo presidente Tommaso Angileri, che ha sempre creduto nel valore degli sport velici e nell’importanza dell’avviamento allo sport con la promozione di tante attività legate al mare.