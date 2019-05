Inserita in Cronaca il 21/05/2019 da Direttore INPS TRAPANI E AGENZIE - ACCESSO AGLI SPORTELLI Trapani, 21.05.2019 - Da venerdì 24 maggio le agenzie INPS di Alcamo, Castelvetrano, Marsala e Mazara del Vallo riceveranno il pubblico solo previa prenotazione. Viene così esteso anche alle altre strutture della provincia il modello di front office già sperimentato con successo presso alcune sedi della Sicilia, tra le quali quella di Trapani, ed istituito per migliorare la qualità del servizio di accoglienza. Il sistema di accesso previa prenotazione permette, infatti, all’utente di essere ricevuto all’ora e nel giorno programmati.

Il servizio di prenotazione sarà assicurato, sia per la sede provinciale che per le agenzie, dal Contact center nazionale, raggiungibile ai seguenti numeri:

164, gratuito da telefono fisso 164164, con tariffa da telefono mobile I numeri sono attivi dal lunedì al venerdì dalle 08.00 alle 20.00 e il sabato dalle 8.00 alle 14.00.

Per lo stesso scopo l’utenza avrà altresì a disposizione la nuova App “INPS Mobile” - scaricabile dagli store Apple e Android – e, ovviamente, l’area riservata del sito Internet dell’Istituto all’indirizzo www.inps.it.

Particolarmente utile la funzionalità “Sportelli di Sede” che l’utente trova all’interno della App INPS Mobile e grazie alla quale si potranno ottenere, con estrema facilità, informazioni sugli sportelli aperti al pubblico (orari, tempi medi di servizio, numero di utenti in coda) e scegliere la sede di interesse, nonché il giorno e l’orario, tra quelli disponibili. La prenotazione tramite APP richiede solo l’inserimento dei dati anagrafici, di un recapito telefonico e della indicazione del motivo dell’accesso.

L’accesso del pubblico senza prenotazione continuerà ad essere garantito nella sola sede di Trapani ed esclusivamente per il protocollo, il rilascio di PIN, estratti conto e duplicati vari.