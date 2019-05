Inserita in Sport il 21/05/2019 da Direttore Campionato Italiano Twirling Si sono svolte sabato 18 e domenica 19 maggio a Torino le finali del Campionato Italiano di Twirling-serie C. Tantissimi gli atleti giunti da tutta Italia per contendersi il titolo di Campione Italiano nelle diverse specialità e categorie. Importanti i risultati raggiunti dai ragazzi della Pol. Twirling Star Trapani: 5° posto per Aurora Gabriele nel free style junior; 5° posto per le più piccole componenti il Team Cadetti e un 10° posto, a causa di una performance poco fortunata, per il Team Junior. Complimenti a tutti gli atleti per le forti emozioni suscitate e per aver portato così in alto il nome della nostra città.

In foto: In alto: Elena Titone, Giuliana Guaiana, Giorgia Titone, Rachele Adabbo In basso: Sara Spezia, Viola Grignano, Noemi Ilardo