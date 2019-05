Inserita in Politica il 21/05/2019 da Direttore InfoUE, il banchetto informativo sulle prossime elezioni Europee è stato un successo Più di 100 volantini in poco meno di 4 ore, questo numero può dar bene idea di quanto "InfoUE" -il banchetto informativo sulle modalità di voto alle prossime elezioni Europee del 26 Maggio realizzato da Fare Per Cambiare durante tutta la giornata di Sabato a Piazza Cairoli- sia risultato efficace!

Una breve disamina sulle funzioni dei principali organi Europei ed un promemoria sulle modalità di voto, condite con le risposte dirette date dai membri di Fare Per Cambiare ai cittadini durante il banchetto in pieno centro sono risultati utili ad informare la cittadinanza sul come esprimere al meglio il proprio diritto di voto, tante le persone fermatesi, di ogni età ed estrazione, che con grande curiosità hanno chiesto informazioni e delucidazioni.

Riteniamo fondamentale una corretta informazione e formazione al fine di rendere efficace la partecipazione attiva da parte dei cittadini alla Politica ed alla Società tutta, non sempre le modalità di informazione tramite i mass media risultano funzionali (e la quantità di persone venute ad informarsi Sabato ne è una conferma), siamo convinti che sia necessario andare a parlare con la persone in maniera diretta, ascoltandole e risolvendo ogni dubbio che ogni cittadino possa avere, ogni dubbio è diverso come è diverso il modo di risolverlo, bisogna tornare a ripensare ad una Politica che si incentri sullo scambio diretto di informazioni, idee e fiducia, Sabato è avvenuto un piccolo passo in questa direzione, una direzione che ci impegniamo a perseguire.

Il 26 Maggio si avvicina ed ognuno di noi è chiamato a dar valore alla propria opinione, per eventuali domande sulle modalità di voto sarà possibile contattare direttamente su Facebook la pagina di Fare Per Cambiare. (https://www.facebook.com/farepercambiareita/)

-Fare Per Cambiare www.farepercambiarelag.com