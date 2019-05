Inserita in Cronaca il 21/05/2019 da Direttore MARSALA - Avviato un progetto per la sterilizzazione gratuita dei cani randaig CAMPAGNA DELL’ASP CONTRO IL RANDAGISMO Avviato un progetto per la sterilizzazione gratuita dei cani randagi e di quelli in possesso di persone che versano in condizioni economiche disagiate



Il dipartimento di Protezione Veterinaria dell’Asp di Trapani ha avviato una campagna per contrastare in provincia il fenomeno del Randagismo. Del progetto sono stati informati i Sindaci affinché lo rendano noto ai propri cittadini. Possono accedere alla sterilizzazione gratuita: • tutti i randagi ospitati nei canili che ne hanno necessità. Per questi animali non è più previsto il contributo spese di sterilizzazione da parte del Comune. • I cani i cui proprietari si trovino in condizioni di disagio economico ed in possesso del ticket sanitario per reddito; • Gli “amici dell’uomo” di razza Pastore – appartenenti ad allevatori regolarmente registrati con codice aziendale e regolarmente iscritti all’anagrafe canina. Al fine di pianificare e ottimizzare gli interventi di sterilizzazione quanto fossero interessati possono rivolgersi al Canile Municipale di Marsala – Tel. 3381100490.