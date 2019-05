Inserita in Cultura il 21/05/2019 da Direttore MARSALA - STUDENTI DI RENNES IN VISITA AL COMUNE LICEO FRANCESE GEMELLATO CON IL “PASCASINO” STUDENTI DI RENNES IN VISITA AL COMUNE



Un gruppo di giovani studenti del Liceo di Rennes, ridente località a nord-ovest della Francia con oltre 200 mila abitanti, è attualmente a Marsala per un progetto di gemellaggio con gli allievi delle classi 3I, 3L, 4D e 4I del Liceo “Pascasino”. Stamattina gli studenti francesi e marsalesi sono stati in visita al Palazzo Municipale dove hanno avuto modo di incontrare l’Assessore alla Pubblica Istruzione, Anna Maria Angileri. Ad accompagnare i liceali sono stati, oltre ad alcuni insegnanti francesi, anche i docenti del “Linguistico”, Maria Stella Caruso (Responsabile del progetto del gemellaggio denominato “Arte, cultura e cucina”) e Anna Roccaforte. Gli studenti francesi rimarranno a Marsala fino al prossimo 27 maggio; quelli lilibetani andranno in Francia, invece, dal 4 all’11 giugno.