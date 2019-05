Inserita in Sport il 21/05/2019 da Direttore Finale regionale, la MG Libertas sbaglia solo nel finale e perde il titolo Una finale di un´intensità inaudita, giocata con un piglio caratteriale a tratti commovente, regala una grande amarezza alla MG Autonoleggio che, negli ultimi 60 secondi della gara che assegnava il titolo regionale under 16, commette uno dietro l’altro 5/6 errori evidenti (cosa quasi mai avvenuta durante tutto l’arco del match) e consegna il prestigioso alloro ai ragazzi della Mens Sana Mascalucia, squadra anch’essa meritevole ma sempre costretta ad inseguire tranne che in brevissimi frangenti. Coach Chimenti aveva caricato a dovere i suoi ragazzi che dopo il break iniziale di 6 a 0 per gli etnei, fanno subito vedere di che pasta sono fatti. Taranto, Alliti, Adamo, Romano e Ciobutariu mettono dentro i canestri dell’immediato sorpasso. In quattro occasioni, da qui e fino al termine del match, Mascalucia prova a raggiungere gli alcamesi e li supera anche, di appena un punto, al termine del secondo periodo. Alla ripresa delle ostilità la MG Autonoleggio riscatta in avanti e lo farà sempre. Ogni qualvolta la tosta formazione etnea, capace di eliminare in semifinale la favorita Amatori Messina, si riavvicina ma trova sempre gli alcamesi pronti a scattare ancora e a rimettersi dietro gli avversari. Nell´ultimo minuto la grande stanchezza del quintetto di Chimenti che rallenta le gambe sia in attacco ma soprattutto in difesa vede, da contraltare, la maggiore freschezza dei mascalucesi che, in settanta secondi infilano ben 11 punti approfittando, cinicamente, di tre palloni gettati via, sul più bello, dagli avversari. Tutto ciò che aveva meravigliosamente funzionato in 38 minuti e 50 secondi, non lo ha più fatto nel momento decisivo, quello che avrebbe assegnato il titolo di “campioni di Sicilia” un under 16. Vince Mascalucia ma i ragazzi della MG Libertas hanno pur sempre fatto una stagione da incorniciare, con una escalation costante sia mentale che tecnico-tattica; imparato a fare sacrifici e ad aiutarsi reciprocamente; apprezzato e rispettato le regole sapendo soprattutto ascoltare il coach. La società Asd Libertas Alcamo non può che essere orgogliosa di questo gruppo e devono anche esserlo l’intera città alcamese e gli altri paesi limitrofi che hanno dato il loro contributo notevole nella composizione dell’organico (Castellammare, Calatafimi, Balestrate e Partinico). Si chiude quindi un’altra stagione positiva per il settore giovanile della società cestistica alcamese che ha conquistato due secondi posti regionali, oltre a quello di ieri con l’under 16 anche l’altro, perdendo soltanto in finale con Milazzo, nel “Join The Game” tre contro tre under 15. Il bilancio si completa con la qualificazione della under 15 alla fase regionale Eccellenza e con il terzo posto per la under 18 nel girone Trapani-Palermo. Alcamo, 20 maggio 2019