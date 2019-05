Pall. Trapani: Gli Under 18 perdono all’ultimo secondo, ma si giocano ancora le Nazionali

Inserita in Sport il 20/05/2019 da Direttore Pall. Trapani: Gli Under 18 perdono all置ltimo secondo, ma si giocano ancora le Nazionali Gli Under 18 perdono all置ltimo secondo, ma possono andare alle Nazionali

Sconfitta al fotofinish questa sera per la formazione Under 18 Eccellenza della Conad Trapani che ha perso il match con la Pallacanestro Varese per 93 a 94. Una partita bellissima e sempre in equilibrio. A due secondi dalla fine grazie al canestro di Marko Dosen era riuscita a portarsi in vantaggio di due lunghezze. Esultanze granata che durano però poco, con Ivanaj che per Varese ha messo a segno la tripla del buzzer beater vincente. La Pallacanestro Trapani, però, era già sicura di entrare tra le migliori dodici d棚talia, mentre la Pallacanestro Varese era già matematicamente sicura dell誕ccesso alle finali nazionali. I granata prenderanno quindi parte insieme a Livorno, HSC Roma ed altre tre formazioni da definire al Concentramento del Campionato Under 18 Eccellenza che si disputerà al PalaSport di Senigallia (Ancona) dal 29 al 31 maggio. Ai 2 gironi, formati da tre squadre ciascuno, parteciperanno le squadre seconde qualificate della seconda fase della competizione. Il sorteggio per la composizione dei gironi avverrà mercoledì. Le vincenti dei due gironi accederanno alle finali nazionali, che si terranno dal 7 al 9 giugno a Milano.

TABELLINO Campionato Under 18 Eccellenza, seconda fase: Conad Trapani Pallacanestro Varese 93-94. Conad Trapani: Basciano 14, Doria, Dosen 16, Grazioso ne, Guadalupi 7, Lamia 8, Longo, Martinico 2, Mayer 7, Pianegonda 13, Piarchak 8, Tartamella 18. Allenatore: Fabrizio Canella. Assistenti: Claudio Carofiglio e Alex Latini. Preparatore Atletico: Salvatore Sorrentino. Dirigente: Marco Augugliaro.

Foto