Inserita in Cronaca il 20/05/2019 da Direttore UNA NUOVA CASA PER I CANI PIÙ BISOGNOSI DAI MALTRATTAMENTI ALLA RINASCITA, UNA NUOVA CASA PER I CANI PIÙ BISOGNOSI

Invia un sms al 45584 e sostieni LNDC Dal 19 maggio al 15 giugno 2019 numero solidale 45584 a sostegno della Lega Nazionale per la Difesa del Cane. Dai maltrattamenti alla rinascita, una nuova casa per i cani più bisognosi. L’associazione, impegnata da 69 anni a tutelare il benessere degli animali, apre una struttura per cani resi disabili dalla violenza dell’uomo



Accogliere i cani maltrattati in una struttura attrezzata, curarli e riabilitarli in modo che possano essere adottati e amati come meritano. Si chiama “Mi affido a te” il progetto promosso dalla Lega Nazionale per la Difesa del Cane con l’obiettivo di costruire un centro di accoglienza per cani resi disabili dalla violenza dell’uomo oppure affetti da handicap dalla nascita o in seguito a malattia. Dal 19 maggio al 15 giugno 2019 è possibile aiutare l’associazione a realizzare il nuovo rifugio effettuando una donazione al numero solidale 45584 di 2 euro con sms e di 5 o 10 euro da rete fissa.

Ogni anno in Italia si stima che siano abbandonati in media 50mila cani, ai quali si aggiungono i 200mila che vivono nei rifugi e gli oltre 400mila randagi*. La Lega Nazionale per la Difesa del Cane, nell’ultimo anno, ha accudito quasi 51mila animali di cui il 60% cani, ne ha soccorsi oltre 35mila e ha donato una casa a più di 11mila. Ha avviato 443 azioni legali per tutelarli dalla violenza subìta che spesso provoca danni permanenti. In caso di sevizie gli animali devono essere assistiti e non possono vivere in strutture concepite per chi è privo di handicap. A loro si aggiungono quelli anziani, ciechi, sordi o con problemi di deambulazione che, per la loro condizione di salute, hanno altrettanto bisogno di cure adeguate.

Il nuovo rifugio sarà gestito da volontari esperti e qualificati nell’accudimento di cani disabili e ne ospiterà 12 provenienti da tutta Italia per il periodo necessario alla riabilitazione, in vista di una successiva adozione. Sarà costruito con pavimentazione in plastica riciclata e impianto fotovoltaico, con un occhio di riguardo anche per la salvaguardia dell’ambiente. Al suo interno saranno create aree diverse a seconda del tipo di disabilità, i ricoveri saranno tutti riscaldati e suddivisi in una zona notte e una zona giorno coperta, in modo da assicurare il comfort e il benessere degli animali sia all’aperto sia al chiuso e in qualsiasi condizione atmosferica. I cani con problemi motori potranno girare liberamente, in uno spazio dedicato, con l’ausilio di un carrellino. Allo stesso tempo, le aree riservate ai cani ciechi saranno prive di spigoli, rivestite di materiali morbidi e insonorizzate. Saranno inoltre previsti spazi verdi con percorsi ad hoc per la giusta mobilità di ciascun animale.

Attraverso l’iniziativa “Mi affido a te” l’associazione vuole diffondere la cultura dell’adozione nonostante l’handicap. Questi animali, che LNDC ama definire diversamente abili, anche se affetti da cecità, sordità o invalidità legata a problemi di deambulazione, sono dei piccoli grandi eroi per le prodezze di cui sono capaci, per l’amore che riescono a donare, la forza d’animo e la loro gioia di vivere, e hanno diritto di avere una vita degna di essere vissuta.

Il progetto prevede anche una sinergia con un network di cliniche veterinarie specializzate, l’istituzione di un gruppo di esperti che supportino privati e altre strutture nella gestione degli animali più bisognosi e la creazione di una rete di Case famiglia in grado di ospitare i cani affetti da forme di disabilità lieve e in attesa di adozione.

Testimonial d’eccezione sostengono la campagna della Lega Nazionale per la Difesa del Cane: l’attore Giorgio Panariello, presidente onorario dell’associazione, la conduttrice tv Tessa Gelisio, il cantante e autore Memo Remigi e il pilota motociclistico Giacomo Lucchetti.

* Elaborazione realizzata della Lega Nazionale per la Difesa del Cane sui dati del Ministero della Salute e di quelli delle sedi locali dell’associazione.

Numero solidale: 45584 Periodo: 19 maggio – 15 giugno 2019 Il valore della donazione sarà di 2 euro per ciascun SMS inviato da cellulare personale Wind Tre, TIM, Vodafone, PosteMobile, Iliad, Coop Voce, Tiscali. Sarà di 5 euro per ciascuna chiamata fatta allo stesso numero da rete fissa TWT, Convergenze, PosteMobile e di 5 o 10 euro da rete fissa TIM, Vodafone, Wind Tre, Fastweb e Tiscali.

Lega Nazionale per la Difesa del Cane (LNDC) Nata nel 1950 per tutelare il benessere di cani e gatti, la Lega Nazionale per la Difesa del Cane è una delle più antiche associazioni protezionistiche presenti in Italia. Da tempo l’attività si è estesa alla difesa degli animali di ogni specie e razza, ragione che porta oggil’associazione a denominarsi LNDC Animal Protection. Grazie all’impegno di oltre 3000 attivisti e volontari, presenti in 100 sedi locali, l’associazione soccorre ogni anno oltre 30.000 animali di ogni specie e razza e accudisce circa 50.000 vittime di soprusi con l’obiettivo di trovare a ciascuno la sistemazione più idonea e, ove possibile, una famiglia che li possa amare per sempre. L’impegno dell’associazione è portato avanti su più fronti: gestione quotidiana di canili–rifugio/oasi, cura e tutela degli animali sul territorio, conduzione di campagne di sensibilizzazione-informazione per promuovere un corretto rapporto uomo/animale e la conoscenza delle leggi a loro tutela, denuncia contro ogni forma di sfruttamento e violenza. Nelle strutture dell’ente trovano quotidianamente cura e ricovero circa 7.000 cani, qualche migliaio di gatti, e altre centinaia di animali di ogni specie. Ogni anno, grazie all’operato di LNDC Animal Protection, oltre 10mila animali trovano una casa. www.legadelcane.org/sms

Milano, 20 maggio 2019