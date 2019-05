Inserita in Economia il 20/05/2019 da Direttore Il GAL Elimos incontra il territorio dell’Agro Ericino Il GAL Elimos organizza, nell’ambito della programmazione comunitaria «Terre degli Elimi 2014-2020» e della Misura 19.4, un ciclo di incontri d’animazione al fine di condividere le strategie di sviluppo locale con il territorio. A tal fine si terrà a Valderice, martedì 21 maggio (ore 15.30) presso il Molino Excelsior (Via Simone Catalano) un Focus Group dal tema «L’animazione per gli Enti Locali e per le aziende, per uno sviluppo locale di tipo partecipativo». Il ciclo di incontri di animazione programmati dal GAL Elimos consentirà di condividere la strategia di sviluppo locale e di promuovere le misure di intervento, per avviare azioni mirate sui finanziamenti e sulle opportunità dei bandi programmati. Il tutto ovviamente dovrà procedere in maniera innovativa. Nel senso che il patrimonio territoriale, materiale e immateriale, deve fare leva sugli elementi di coesione sociale e di sostenibilità ambientale propri di questi contesti territoriali (Agro Ericino), promuovendo un modello di sviluppo alternativo a quello urbano, ma non per questo meno competitivo. Da qui l’esigenza di uno sviluppo territoriale incentrato sulla valorizzazione delle potenzialità in essere e, altresì, ancorato a meccanismi di governance allargata, che sappiano valorizzare la coesione sociale ed assicurino processi di convergenza strategica tra i diversi attori locali, cosi da mettere a sistema il territorio e orientarlo verso uno sviluppo sostenibile. Sono previsti, infine, gli interventi di Liborio Furco (Presidente GAL Elimos) e di Rocco Lima (Direttore GAL Elimos). La cittadinanza è invitata a partecipare.

Calatafimi Segesta lì, 20 maggio 2019.