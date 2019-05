Inserita in Sport il 19/05/2019 da Direttore Pall. Trapani: Gli Under 16 vincono il prespareggio Gli Under 16 della Tonno Auriga Trapani vincono il prespareggio



La formazione Under 16 della Tonno Auriga Trapani questo pomeriggio sul campo neutro di Roma ha sconfitto per 70 a 64 la Dinamo Sassari, nel match valido per il prespareggio del campionato Under 16 Eccellenza. Dopo un avvio complicato, che vedeva Trapani sotto nel punteggio per 4 a 18, i granata a cavallo tra la fine del primo quarto ed il secondo sono riusciti a rientrare in partita sul punteggio di 22-25 al 13’. Prima dell’intervallo lungo, Sassari passa a zona 2-3, ma la squadra guidata da coach Claudio Carofiglio mantiene la gara in equilibrio e al 20’ il punteggio è 35-37. La ripresa del gioco vede nuovamente Sassari protagonista che riconquista il vantaggio in doppia cifra, ma proprio sul finale quarto la Tonno Auriga Trapani mette per la prima volta nel match il naso avanti con la tripla di Adamo (51-50 28’). Da lì in poi i giovani trapanesi non sbagliano un colpo e vincono il bellissimo incontro disputato sul parquet neutro della Stella Azzurra Roma. La squadra granata, dopo aver vinto il titolo regionale ed il prespareggio, il prossimo 5 giugno si appresterà ad affrontare l’ultimo spareggio che decreterà la formazione che parteciperà alle Finali Nazionali di categoria, fissate dal 16 al 22 giugno. Lo spareggio del 5 giugno che vedrà in campo la Tonno Auriga Trapani sarà contro la seconda classificata del girone H del Campionato Under 16 Eccellenza. Forlì o Cantù sarà la formazione avversaria.

TABELLINO Prespareggio campionato Under 16 Eccellenza: Tonno Auriga Trapani – Dinamo Sassari 70-64. (Parziali: 16-22; 19-15; 16-16; 19-11) Tonno Auriga Trapani: Agate, Adamo 18, Lentini, Mayer, Bucaria, Minore 20, Guadalupi 16, Ligotino, Scarcella 7, Mirabile, Kovachev 5, Longo 4. Allenatore: Claudio Carofiglio. Assistente: Alex Latini. Preparatore Atletico: Salvatore Sorrentino. Dirigente: Maurizio Felice.