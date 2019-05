Inserita in Cultura il 18/05/2019 da Direttore Buseto Palizzolo - Masterclass di Flauto e Clarinetto 2019 - Concerto finale Domani, domenica 19 maggio alle ore 18:00, presso l´Auditorium "A. Manzoni" di Buseto Palizzolo (TP) si concluderanno, con il concerto finale, le Masterclass di Flauto e Clarinetto 2019 tenute rispettivamente dai M° Salvatore Buetto e Giuseppe Balbi.

Le Masterclass, organizzate dall’ associazione musicale “Giacomo Candela” di Buseto Palizzolo, si sono svolte nei locali della Scuola di Musica “Diapason” in tre weekend nei mesi di febbraio, marzo e maggio.

Ad esibirsi saranno gli allievi, provenienti da tutta la Sicilia, in formazione solistica e cameristica, con musiche di Mozart, Webber, Smith e Tcherepnin, per dare prova dei progressi compiuti durante il percorso di perfezionamento.

Il M° Balbi e il M° Buetto, per 43 anni rispettivamente 1° Clarinetto e 1° Flauto dell´Orchestra del Teatro Massimo di Palermo, nonché insegnanti nei conservatori siciliani per tantissimi anni, hanno saputo trasmettere agli allievi la loro lunga esperienza musicale attraverso i loro consigli didattici, ma anche umani.

L’evento è patrocinato dal Comune di Buseto Palizzolo.