Lo Slalom Coppa Città di Partanna pronto alle sfide In provincia di Trapani il 4° appuntamento del Campionato Siciliano alla gara del locale Sporting Club valida per la Coppa Italia 5^ Zona. Molti i candidati a caccia di punti all´assalto delle varie categorie



Si correrà nel weekend la 26° edizione della Coppa Città di Partanna, valida per la Coppa AciSport 5° Zona e per il Campionato Siciliano Slalom 2°zona.

La serie regionale giunta al quinto appuntamento stagionale continua a registrare numeri in crescita e suscitare forte interesse da parte di piloti, team, scuderie e addetti ai lavori che hanno creduto nel modulo proposto dalla delegazione siciliana. La diversità di coefficiente, la divisione in due zone e la corsa nella propria categoria, fanno si che l’attenzione rivolta alle gare sia viva per l’intero arco del campionato in cui si contano oltre 20 manifestazioni.

A Partanna, che ha chiuso le iscrizioni con 85 adesioni, si arriva con classifiche molto “serrate”, che fanno presagire grandi sfide a partire da quella per l’assoluto che metterà uno di fronte all’altro il primo e il secondo del campionato, il messinese Emanuele Schillace e il trapanese Girolamo Ingardia, alfieri delle due scuderie la T.M. Racing e Trapani corse, che al momento stanno monopolizzando la Top Ten. La presenza al vertice di due piloti così giovani, conferma la bontà delle scelte fin qui fatte nel settore slalom, che ha dato la possibilità agli under di misurarsi in una seria molto competitiva. Fra le altre categorie, risulta particolarmente interessante l’affollatissima N1600, della quale l’esperto, agrigentino di Sciacca, Ignazio Bonavires è leader davanti a ben 25 inseguitori. In totale sono già oltre 180 i piloti a punti in campionato.

Lo slalom di Partanna con il suo coefficiente 1,5 potrà certamente incidere sulle classifiche e anche per questo molti piloti hanno voluto essere presenti all’importante appuntamento. Lo scorso anno vinse il trapanese Giuseppe Castiglione su Radical Pro Sport, che con una perfetta 3°manche ha prevalso su Ingardia, reo di una disattenzione ai birilli che gli è costata la testa della corsa. La manifestazione entrerà nel vivo con le verifiche tecniche e sportive, sabato a partire dalle 15.45. La gara si disputerà su tre manches la prima delle quali prenderà il via domenica alle 9.00.

Info e classifiche su tutti i campionati siciliani su www.acisportsicilia.it