Inserita in Cultura il 18/05/2019 da Direttore Amici della Musica Trapani: Due protagonisti d´eccezione: il baritono Andreas Reibenspies e la pianista Giacometta Marrone D´Alberti Domenica 19 maggio 2019 ore 18.30 Chiesa di Sant´Alberto Via Garibaldi Trapani



Domenica 19 maggio, alle ore 18.30, negli spazi della Chiesa di Sant’ Alberto a Trapani due protagonisti d’eccezione: il baritono Andreas Reibenspies accompagnato al pianoforte da Giacometta Marrone D’Alberti. Musiche di Richard Wagner, Franz Liszt, Robert Schumann.

Una serata che raccoglierà tutta la potenza e l’emozione di voce e pianoforte.

Affermato interprete di Lieder, Andreas Reibenspies si è esibito nei più celebri teatri lirici tedeschi, in Lettonia e in Messico. È stato invitato presso le più significative stagioni lirico-teatrali e liederistiche in Europa, America e Asia.

Dal 1989 è docente di canto al Conservatorio di Karlsruhe e dal 2002 in quello di Trossingen. Ha condotto corsi di alto perfezionamento in diverse università negli Stati Uniti, in Cina, in Grecia e in Finlandia.

Andreas Reibenspies è impegnato nella ricerca e riscoperta di materiale musicale inedito.

Giacometta Marrone D`Alberti ha proseguito i suoi studi musicali a Freiburg, in Germania, con la grande pianista tedesca Edith Picht Axenfeld, considerata dalla critica internazionale una tra le più importanti personalità riconosciute a livello europeo e l’Ambasciatrice della musica di Bach.

La pianista Giacometta Marrone D´Alberti ha vinto numerosi concorsi nazionali ed internazionali sia da solista sia con la musica da camera e ha ricevuto inviti da parte di organizzazioni internazionali, grandi sale e teatri, nei più importanti centri culturali in Europa, Russia, Messico, Giappone e Stati Uniti.

Nel 2000 le è stato assegnato il premio UNESCO per la Cultura e l’Arte conferito dalla Commissione UNESCO di Trapani. Giacometta Marrone D’Alberti collabora con artisti di fama internazionale. Grandi successi sono stati conseguiti al Festival di Bach e Schubert a Tuttlingen e Horb (Freiburg) con i Concerti di Bach per 2 pianoforti e orchestra, in duo con il fratello Vincenzo e l’incisione del Carnevale degli Animali di C. Saint Saens a Villingen, Germania. Le recensioni della stampa tedesca hanno riconosciuto al duo pianistico Vincenzo e Giacometta Marrone D’Alberti qualità di pianisti di fama mondiale.

L’ evento è organizzato dagli “Amici della Musica” di Trapani in collaborazione con il Goethe Institut e l’Istituto di Cultura Italo Tedesco - sezione di Trapani.

BIGLIETTI I biglietti potranno essere acquistati presso la Chiesa di Sant´Alberto, a partire da un’ora prima dell’inizio dello spettacolo: intero euro 7,00, ridotto euro 5,00.

ONLINE: sarà possibile acquistare il biglietto online sul sito www.amicidellamusicatrapani.it, scegliendo tra gli appuntamenti della stagione concertistica.

La 66ª stagione concertistica degli Amici della Musica di Trapani è realizzata con il contributo del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e della Regione Siciliana – Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo e con la collaborazione dell’Ente Luglio Musicale Trapanese, della Fondazione Pasqua 2000, il Conservatorio di Musica “A. Scontrino” di Trapani, il Goethe Institut e l’Istituto di Cultura Italo Tedesco - sezione di Trapani.