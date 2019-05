Inserita in Cultura il 18/05/2019 da Direttore Pachino, CONCLUSO LO STAGE DI DOMOTICA PER GLI STUDENTI DEL ´BARTOLO” Gli alunni dell’istituto di viale Aldo Moro hanno seguito un percorso di alternanza scuola/lavoro

Si è concluso con una visita ad una innovativa struttura di Aci Castello, la “Four Spa”, lo stage di domotica per gli studenti dell’istituto superiore “Michelangelo Bartolo”. Il corso, durato 120 ore e finanziato con i Fondi strutturali europei 2014-2020, ha riguardato la modernizzazione delle imprese agricole del territorio, per gli allievi del terzo e quarto anno dell’Itis, in collaborazione con l’azienda Crea di Ragusa.

Nella fase finale del percorso di alternanza scuola/lavoro, oltre alla visita alla struttura catanese di mercoledì, gli studenti hanno anche avuto la possibilità di visitare lunedì scorso due strutture di Ragusa Ibla: il “Teatro Donnafugata” e la “Casa museo Appiano”. “Il corso – ha dichiarato il tutor scolastico Orazio Di Martino – ha previsto il controllo integrato di una azienda agricola integrata con sistemi di domotica e una visione generale dell’uso della tecnologia in vari settori ricettivi, un corso rivolto a studenti interessati ad apprendere e accrescere le proprie competenze nel campo dell’automazione e del controllo integrato di una qualsiasi tipologia di uso tramite un impianto domotico”.