Inserita in Cronaca il 18/05/2019 da Direttore ´JUST SAY WOW´: SAPERSI STUPIRE La cantina OTTOVENTI, giovane realtà eco-friendly che produce vini biologici e vegani di qualità a Valderice, Trapani, ospiterà un evento gratuito, in gemellaggio con Ensemblesingen, per presentare un nero d´avola dal nome WOW. L´idea è di stimolare la capacità di stupirsi che ciascuno, a volte, non allena e di fare rete per la valorizzazione del territorio. L´evento avrà luogo il 25 maggio p.v., come da locandina reperibile sui social network, e sarà un´esperienza durante la quale la musica lirica di eccellenze trapanesi e tedesche (Luca Lombardo, Sarah Berhendt e Jake Walsh) incontrerà la musica leggera d´autore (Chiara Adamo) e l´arte fotografica (Giò Vacirca) incontrerà l´arte grafica (Piriongo). Tutto ciò sarà arricchito da un video mapping e da un aperitivo a base di WOW Ottoventi e bruschette con prodotti di tonnara, acquistabili sul posto.