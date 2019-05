Inserita in Politica il 18/05/2019 da Direttore Il Movimento Disabili Articolo 14 nomina l’ Avv. Gianpiero Samorì Presidente Onorario Giovanni Cafaro : “E’ un grande onore per me e per il Movimento che rappresento che l’ Avv Gianpiero Samori abbia accettato questa nomina, di lui ho una grande stima e considerazione, ci conosciamo da diversi anni e reputo l’Avv. Gianpiero Samori dotato di alto senso civico e di una grande professionalità , sono sicuro che le sue idee , i suoi principi , il suo grande impegno civile, sociale e politico come ha dimostrato in tanti anni daranno un contributo notevole e un arricchimento concreto ai principi ed ai progetti inclusivi del Movimento Disabili Articolo 14 .

Avv. Gianpiero Samorì : “Sono davvero onorato di ricevere la nomina di Presidente onorario, mi sento molto vicino allo spirito, alle idee ed al progetto inclusivo del Movimento, un iniziativa sociale nuova che vuole dare dignità ed opportunità di lavoro a persone svantaggiate e con gravi disabilità , sicuramente non farò mancare il mio impegno sociale e civile che da sempre porto avanti , tutti noi nel nostro piccolo possiamo dare il nostro contributo personale per migliorare la società civile” .

Giovanni Cafaro : “Il Movimento prosegue il suo impegno portando avanti progetti e iniziative in favore dei disabili , è importante sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni sui diritti dei disabili prima di tutto il diritto al lavoro che consenta loro di avere una propria dignità e un occupazione stabile nelle aziende e negli Enti .

Il Movimento Disabili Articolo 14 si propone in due anni di: Modificare la legge n.68/99 al Parlamento Europeo e Italiano eliminando le sanzioni per tutti (aziende ed enti) e introducendo l’obbligo dell’Articolo 14 estendendolo anche agli Enti Pubblici Creare con la modifica della Legge n.68/99 e l’obbligo dell’Articolo 14 , in due anni , 1 Milione di posti di lavoro per disabili e normodotati a Costo Zero ; Modificare e migliorare la Legge sul Dopo di Noi ;

Avv. Gianpiero Samori