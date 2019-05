Inserita in Politica il 18/05/2019 da Direttore Scuola -docente sospesa = On. Nicola Fratoianni (Sinistra) Scuola -docente sospesa = On. Nicola Fratoianni (Sinistra): Dopo il fattaccio di Palermo mi arrivano centinaia di lettere di docenti impauriti e arrabbiati. Ora non fare un passo indietro e tenere la schiena diritta davanti alle prepotenze e alle ottusità burocratiche

***

“Dopo il fattaccio della sospensione della docente di Palermo, continuano ad arrivarmi centinaia di lettere e messaggi di insegnanti, letteralmente schifati e impauriti per quello che è accaduto e che rischia di ripetersi. Ne ho scelta una (e comprenderete la decisione dell’anonimato) per renderla pubblica, perché credo renda benissimo lo stato d’animo di una categoria che subisce da anni riforme, controriforme, tagli, blocchi, vessazioni.” Lo scrive su Facebook Nicola Fratoianni de la Sinistra. “Una categoria che da anni vede messa in discussione - prosegue l’esponente della sinistra - professionalità, autorevolezza, capacità, perché le Istituzioni per prime hanno incominciato a minare alle fondamenta la credibilità di una vera e propria vocazione, e quindi l’autorevolezza dell’istituzione scuola.” “Noi siamo con loro. Dai tempi dei disastri della Gelmini e oltre, fino alla Buona Scuola e agli ultimi episodi di questi giorni. Succederà prima o poi che avremo responsabilità dirette di governo e restituiremo alla scuola centralità e dignità, a partire dal corpo docente. Ora si tratta - conclude Fratoianni- di non fare alcun passo indietro, e tenere la schiena diritta davanti a prepotenze e ad ottusità burocratiche”.

Lo rende noto l’ufficio stampa di SI

Roma, 16, maggio 2019 ore 16