Inserita in Politica il 18/05/2019 da Direttore FREEZE MOB AL ´VINCENZO FLORIO´ DI BIRGI L´iniziativa coordinata dai Presidenti dei Consigli comunali della Provincia



Si è svolto stamattina all´aeroporto Vincenzo Florio di Birgi un freeze Mob per sollecitare agli Organi competenti delle soluzioni finalizzate alla rinascita della Stazione aeroportuale Trapanese. La manifestazione promossa dai Presidenti dei Consigli Comunali della Provincia di Trapani, ha visto anche la presenza di tanti Sindaci, Assessori e Consiglieri comunali. La delegazione marsalese era guidata per il Consiglio comunale dal Presidente Enzo Sturiano e per l´amministrazione Di Girolamo dall´assessore Andrea Baiata, titolare della delega al turismo. E´ stato un incontro partecipato è sentito nel corso della quale tutti hanno dichiarato la loro piena disponibilità a porre in essere quanto necessario per il rilancio dell´ aeroporto "Vincenzo Florio". Abbiamo voluto dar vita a questa iniziativa - sottolinea il presidente Enzo Sturiano - perché l´aeroporto di Birgi deve rinascere e deve farlo presto. Ne va dell´economia dell´intero Territorio. Noi Presidenti dei Consigli Comunali della Provincia stiamo elaborando una piattaforma che presto porteremo all´attenzione di tutti". Come Amministrazione comunale - ha dichiarato l´assessore Andrea Baiata, presente in rappresentanza del Sindaco di Marsala Alberto Di Girolamo impegnato con la manifestazione finale di Futura Marsala - desideriamo essere al fianco di quanti hanno a cuore il rilancio dell´ aeroporto Vincenzo Florio di Birgi. L´amministrazione Di Girolamo sta facendo tutto il possibile e speriamo davvero che l´aereostazione Trapanese presto possa ritornare ai fasti di un tempo".