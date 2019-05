Inserita in Cultura il 18/05/2019 da Direttore Entusiasmo, solidarietà e grande partecipazione alla ´Lombardo Radice - Pappalardo´ CORSA CONTRO LA FAME



Lo scorso venerdì 10 maggio si è svolta la fase finale del progetto “La corsa contro la fame”, un evento didattico solidale che unisce gli studenti di tutto il mondo con il comune obiettivo di sconfiggere la fame nel mondo. L’iniziativa, promossa da Azione contro la Fame, anche quest’anno ha riscosso grande successo presso tutti gli studenti dell’I.C. “L. Radice- Pappalardo” e le loro famiglie, che hanno dimostrato grande sensibilità e coinvolgimento emotivo nei confronti di queste problematiche. Messi momentaneamente da parte per una mattinata i libri, gli alunni delle quarte e quinte della Scuola Primaria e delle classi prime della Scuola Secondaria di primo grado hanno indossato tute e scarpe da ginnastica per onorare tutte le promesse di donazione che avevano raccolto nei giorni scorsi da parte di parenti ed amici. Nello spiazzale antistante il plesso “Lombardo Radice” è stato allestito il percorso e, in un’atmosfera gioiosa, i ragazzi della scuola hanno dato prova di grande sensibilità e solidarietà, facendo la loro corsa con il sorriso sulle labbra, certi che, con il loro sforzo, potranno aiutare milioni di persone che soffrono a causa dei cambiamenti climatici e, di conseguenza, della carenza di cibo nelle loro regioni. Più di trecento scuole quest’anno hanno aderito all’iniziativa: migliaia di bambini che idealmente si sono uniti ai nostri ragazzi e li hanno sostenuti in questo sforzo, dando loro entusiasmo e voglia di farcela… Un grazie particolare a tutti coloro che si sono spesi per l’organizzazione dell’evento, alle famiglie degli alunni che hanno collaborato alla buona riuscita della manifestazione e a tutti coloro che hanno creduto, dando il loro contributo economico, alla bontà del progetto. I fondi raccolti sono stati tempestivamente inviati ad “Azione contro la fame”, con la certezza di aver contribuito, anche se con piccole gocce, ad alimentare il grande mare della solidarietà. Un sentito ringraziamento ha rivolto la Dirigente Maria Rosa Barone ai docenti Ingrasciotta, Filardo e Savaglio per l´organizzazione dell´evento, ai genitori che hanno fornito assistenza lungo il percorso della corsa e agli agenti di Polizia Municipale che hanno consentito un regolare e sicuro svolgimento della manifestazione che unisce due grandi amori della nostra scuola: lo sport e la solidarietà.

