Inserita in Salute il 17/05/2019 da Direttore LA SQUADRA DEL MARSALA RICEVUTA A PALAZZO MUNICIPALE Presenti il Sindaco Alberto Di Girolamo, il Presidente del Consiglio Comunale, Enzo Sturiano e l’Assessore Andrea Baiata



Il Sindaco di Marsala Alberto Di Girolamo, l’Assessore Andrea Baiata, titolare della delega allo sport e il Presidente del Consiglio comunale, Enzo Sturiano, hanno ricevuto stamani al palazzo Municipale la squadra del Marsala Calcio che domenica prossima a Torre del Greco disputerà, contro la Turris la finale (gara unica) dei play off del girone I della Serie D. Ad accompagnare i calciatori sono stati il presidente Mimmo Li Causi, il direttore sportivo Umberto Calaiò, l’allenatore Vincenzo Giannusa e il dirigente Enzo Russo. Alla squadra, Sindaco, Presidente del C.C. e Assessore hanno fatto i complimenti per i grandi risultati ottenuti nella stagione sportiva 2018/2019 con la conquista del terzo posto nella stagione regolare e la vittoria di domenica scorsa nella semifinale dei play off contro il Portici. Inoltre hanno rivolto un “in bocca al lupo” in vista della finale di domenica prossima. Al Marsala calcio e ai suoi dirigenti va riconosciuto il merito di avere creato tanto entusiasmo in Città e di avere riportato allo stadio tantissimi tifosi. Unica nota dolente emersa nell’incontro è stata quella che i calciatori vivono in uno stato di disagio per la mancata corresponsione di alcune mensilità.