Cia Sicilia - Danni fauna selvatica

17/05/2019 - DANNI DA FAUNA SELVATICA: CIA LANCIA LA RIFORMA DELLA LEGGE 157/92 CHE REGOLA LA MATERIA. IN SICILIA CASTAGNA LAMENTA LA MANCANZA DI RISORSE FINANZIARIE ADEGUATE PER COMBATTERE IL PROBLEMA



La questione dei danni da selvatici è diventata insostenibile pressoché su tutto il territorio italiano. “Cia-Agricoltori Italiani lancia la sua proposta di riforma della legge 157/92 e si rende protagonista, negli stessi giorni, di una mobilitazione generale in tutte le regioni sul tema della fauna selvatica - dichiara il presidente nazionale Dino Scanavino -. La presenza eccessiva, soprattutto di ungulati, sta rendendo impossibile in molte aree l’attività agricola con crescenti fenomeni di abbandono ed effetti negativi sulla tenuta idrogeologica dei territori. Per questo sollecitiamo le istituzioni ad agire tempestivamente, utilizzando il nostro progetto di riforma come base di discussione, per arrivare a una nuova normativa sul tema più moderna ed efficace”.

“In Sicilia, le norme che prevedono gli indennizzi all’interno delle aree protette già esistono ma non hanno la copertura di spesa sufficiente – sottolinea Rosa Giovanna Castagna presidente regionale di Cia Sicilia –. Dobbiamo creare le condizioni per normalizzare il problema dell’eccessivo numero dei cinghiali, i quali non solo rappresentano un pericolo per l’uomo ma creano anche danni ingenti agli agricoltori”.