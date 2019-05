Inserita in Cronaca il 17/05/2019 da Direttore MARINA MILITARE: LA FREGATA MARTINENGO IN SOSTA A PALERMO Durante la sosta la nave sarà aperta alle visite a bordo

Segui le novità della #MarinaMilitare live su Twitter (@ItalianNavy #ProfessionistiDelMare #ilTuoFuturoèilMare) o sul sito della Marina Militare (www.marina.difesa.it)





Da oggi è presente nel porto di Palermo la fregata Federico Martinengo della Marina Militare. La nave rimarrà nel porto siciliano fino a domenica 19 maggio per poi partecipare all’esercitazione interforze Joint Stars 2019.

Durante la sosta nave Martinengo sarà ormeggiata presso il molo Piave del porto di Palermo e sarà visitabile durante i seguenti orari: venerdì 17 e sabato 18 maggio dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00.



Approfondimenti:

Nave Martinengo è la settima Unità del programma italo-francese FREMM e la terza commissionata in versione GP (General Purpose). L´unità è stata costruita negli stabilimenti Fincantieri di Riva Trigoso e Muggiano ed è la prima Unità Navale della Marina Militare a portare il nome dell´Eroe Medaglia d’Oro al Valor Militare alla Memoria (MOVMM) Contrammiraglio Federico Martinengo. La fregata, ha un equipaggio di 168 tra uomini e donne, è lunga 144 metri di lunghezza e ha un dislocamento a pieno carico di 6.700 tonnellate. Č una fregata polivalente, progettata all´insegna dell´innovazione e della flessibilità, in modo da operare attivamente nella tutela degli interessi nazionali e poter rispondere con successo agli scenari futuri.