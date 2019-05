Inserita in Politica il 17/05/2019 da Direttore InfoUE banchetto informativo sulle modalità di voto Riteniamo la Democrazia il valore fondamentale e più importante per la nostra società, riteniamo altrettanto fondamentale che il cittadino sappia ben utilizzare i poteri e gli strumenti messi a disposizione dalla Democrazia, ecco perché, con l´avvicinarsi delle prossime Elezioni Europee del 26 Maggio, è per noi importante che ogni cittadino sappia come esercitare al meglio il proprio diritto di voto!

Per far questo saremo presenti a Piazza Cairoli (fronte Bar Irrera) Sabato 18 Maggio dalle ore 10 alle ore 19 per sciogliere tutti i dubbi dei cittadini sul voto del prossimo 26 Maggio! Dalle modalità di voto al sistema di ripartizione dei seggi, dai Partiti candidati ai poteri degli organi dell´UE, ogni domanda merita di aver risposta, ogni proposta merita di essere ascoltata, e noi saremo lì per quello, con risposte dirette, semplici ed immediate!

Vogliamo un voto libero, vogliamo che i cittadini si rechino alle urne per esercitare il fondamentale diritto di scrivere il presente ed il futuro della nostra Unione Europea, vogliamo far si che tutto questo accada, impegnandoci in prima persona, aiutando ed ascoltando ogni persona, poiché solamente tramite la consapevolezza, l´esercizio dei propri diritti e la costruzione di soluzioni assieme ai cittadini sarà possibile essere artifici di ciò che ci accade attorno

Fare Per Cambiare

www.farepercambiarelag.com