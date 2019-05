Inserita in Cronaca il 17/05/2019 da Direttore Ringraziamento Fratel Biagio "Fratel Biagio a nome di tutta la Missione Speranza e Carità di Palermo ringrazia per la solidarietà ricevuta la Chiesa, il Vescovo, il Prefetto, il Questore, le Istituzioni, le autorità, la stampa, le scuole, gli scout, i medici, le professioni, le associazioni religiose e laicali, gli avvocati, i giudici, gli Iman, le varie religioni, gli ammalati, i disabili e i tanti cittadini dell´Italia, affinché tutti noi possiamo attenzionare di più la sofferenza negli uomini e nelle donne di questo mondo. Dobbiamo mettere in evidenza i diritti umani e l´umanesimo che sono al primo posto". Il missionario laico, dopo i 17 giorni di digiuno in piazza Beato Padre Pino Puglisi a Palermo per stare accanto a Paul e a tutti i migranti che subiscono leggi ingiuste, pur vivendo un periodo di disagi fisici e di lenta ripresa a cibarsi, sente di lanciare un messaggio di ringraziamento a tutti.