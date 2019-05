Inserita in Sport il 17/05/2019 da Direttore Due nuovi allenatori proposti alla Juventus La Juventus ha deciso di cambiare allenatore, dando il benservito a Massimiliano Allegri, che nel corso di questo quinquennio sulla panchina dei bianconeri ha portato a casa cinque scudetti, quattro Coppa Italia e due Supercoppa Italiana, oltre che due finali di Champions League. L´ufficialità è arrivata nella tarda mattinata di oggi ed è già partito il toto allenatore. Tanti i nomi altisonanti per sostituire il tecnico toscano come Guardiola, Conte, Mourinho, Bielsa. Tra questi, però, il procuratore sportivo Alessio Sundas vuole aggiungere due promettenti profili di giovani allenatori brasiliani.

Stiamo parlando di Davi Da Silva Santos Ederson e Damiao Gomes da Silva Junior. Il primo fa del suo calcio un mix tra atteggiamento offensivo e difensivo. Baricentro alto e oculatezza nella fase di non possesso in modo da non lasciare spazio d´azione all´avversario. Il secondo, invece, ama sperimentare e innovare il calcio, proprio come un brasiliano doc sa fare. Il tecnico, inoltre, punta molto sulla valorizzazione dei giovani. Il suo credo calcistico è il fraseggio veloce cercando di non dare punti di riferimento agli avversari.

"E´ vero sono due allenatori non certamente con nomi altisonanti -spiega Alessio Sundas- Ma se pensiamo allo stesso Mourinho, a Sarri o proprio Allegri, anche loro hanno attirato l´attenzione dei grandi club pur non provenendo da squadre blasonate. Sarri prima del Napoli proveniva dall´Empoli, dal Sorrento, dal Sansovino, Sangiovannese. Allegri, invece, passò dal Grosseto, dall´Agliarese, Lecco, Sassuolo, Cagliari per poi esplodere con il Milan. La fama non sempre è sinonimo di bravura, così come al contrario, essere poco famosi non implica non essere in grado di gestire la squadra di un grande club".