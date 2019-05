Inserita in Politica il 16/05/2019 da Direttore

La solidarietà del gruppo M5S alla sindaca Appendino: ´Donna straordinaria, non arretrerà di un millimetro´

PALERMO (15 maggio 2019) - “A Chiara Appendino va tutto il nostro affetto, la nostra solidarietà e l’incoraggiamento a non mollare mai. Ma sappiamo benissimo che il coraggio non le manca: è una donna straordinaria e non arretrerà di un millimetro rispetto alla linea di buona amministrazione che sta attuando a Torino. Siamo certi che atti come questo, frutto solo di vigliaccheria, non potranno intaccare in alcun modo il rigore morale e il senso di responsabilità di una sindaca che ha dimostrato di puntare al concreto miglioramento della città e al bene comune di tutti i cittadini torinesi”.





Lo dicono i deputati del gruppo M5S all’Assemblea regionale siciliana, nel condannare il nuovo atto intimidatorio subito dalla sindaca di Torino che ha ricevuto, per la seconda volta in pochi mesi, una busta con all’interno un proiettile, recapitata ieri in Municipio.