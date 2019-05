Trapani - Replica del Sindaco a Diventerà Bellissima

Inserita in Politica il 15/05/2019 da Direttore

Birgi deve tornare a volare. Non è più tempo di stare a parlare.

È dallo scorso settembre che prima il Sindaco Pagoto nella qualità di Presidente del Distretto Turistico ed ancora in gennaio al Libero Consorzio alla presenza dello stesso Presidente della Regione e poi, al pari anche dell ‘Ass.re Rosalia D’Ali nella qualità di neo Presidente del Distretto Turistico agli Stati Generali sul Turismo di Erice, che sollecitiamo il Governo della Regione a determinarsi nello sciogliere il nodo del sistema aeroportuale migliore (Palermo e in subordine Catania) così come per il potenziamento del servizio pubblico di collegamento dall´aeroporto di Palermo con le destinazioni turistiche del trapanese, nonché per la liberalizzazione del servizio di trasporto Turistico, onde più agevolmente facilitare i collegamenti in vista della crescita / destinazione Trapani West Sicily. Decine gli incontri anche “privati” presso l ‘aeroporto di Palermo per sollecitare Orlando e i vertici Gesap cosi come a Marsala non facendo certo sconti politici. Tanto non per cercar medagliette ma per sottolineare iniziative plurali e corali spinte nella stessa direzione e così rispondere al corale malessere socio economico del comparto trapanese ormai agonizzante ed in ultimo organizzato col movimento civico trasversale #SeVoloVoto. Nessuna logica di

schieramento o contrapposizione politica dunque, se non quella di tutelare gli interessi veri del territorio e delle comunità trapanesi. Questa è la mia visione politica. Ho contestato inerzia e miope visione strategica nel settore in passato al governatore Crocetta, non ho fatto sconti con la melina a Orlando ne posso oggi farli, dopo ben 9 mesi senza che nulla di nuovo partorisca, all´attuale Presidente della Regione. Tanto porta quest´ultimo minacciosamente a considerarmi indegno ?!

Al netto che della vicenda se ne occuperà l´autorità competente in conseguenza di mio esposto denuncia, sappiano dalle parti di Diventerà Bellissima che io non ho mai avuto ne padrini, ne padroni, tranne al meglio cercare di servire gli interessi legittimi delle comunità che ho avuto l´onore di amministrare, come oggi Trapani, difendendo e sostenendo le attese degli operatori e dei lavoratori, oggi sul lastrico e disoccupati.

Temo comunque che da parte di taluni, tra i vertici di Diventerà Bellissima, non vengono sufficientemente presi in considerazione e, francamente me ne dispiaccio, tali istanze dei cittadini. Il Partito del Territorio è stato e sarà sempre il mio 1° partito , così come la coalizione che oggi governa la città di Trapani è tenuta in primis a sostenere.

Chi vuol fare polemica politica la faccia io miro a perseguire la concretezza dei risultati e di certo non mi lascerò intimidire.





Giacomo Tranchida - Sindaco