Inserita in Sport il 15/05/2019 da Direttore Petrosino per un giorno come Montecarlo grazie ai Kart Il ridente comune trapanese in fermento, per il “suo” Gran Premio, che si disputerà sabato 18 e domenica 19 maggio e sarà valido come 3° Prova del Campionato Italiano circuiti cittadini e 2° Prova del Campionato Regionale Aci Sport Sicilia

E’ cominciato il conto alla rovescia per il weekend che vedrà le strade di Petrosino, paese alle porte di Mazara del Vallo, trasformate, grazie all’intervento esperto della PKS Italia Motorsport, in un piccolo circuito, in cui i migliori piloti del Karting si sfideranno per una giornata di gloria.

Ad arricchire la gara è arrivata in extremis la validità Tricolore che ne conferma il blasone, portando a 5 le gare che in Sicilia fanno parte del campionato nazionale.

Il Gran Premio giunto alla 24° edizione, oltre ad essere per la ventesima volta intitolato Trofeo “Sole Mare Vino”, sarà anche Memorial Giacomo Licari, nonché Trofeo Maria S.S. delle Grazie.

Il programma prevede nella mattinata di sabato l’allestimento del percorso, e nel pomeriggio le prime prove libere, che consentiranno a piloti e Team di conoscere al meglio le caratteristiche dei 770 mt, che si percorrono lungo la via X Luglio, viale De Vita, via Licari e piazza della Repubblica, con un lunghissimo rettilineo, 4 curve ad angolo retto su altrettanti “allunghi” più brevi e un tornante di ritorno allo start. Domenica alle 9.00 comincerà il secondo turno di prove libere, alle 11.00 le prove ufficiali cronometrate, che decideranno le griglie delle prefinali. Alle 15.00 le attese finali che attireranno migliaia di spettatori, i quali potranno godere dello spettacolo in tutta sicurezza. Alle 19.00 sono previste le premiazioni e l’assegnazione del titolo di “Champions day” al migliore nella propria categoria.

Tra i più attesi, il palermitano di Roccamena, Giuseppe Moscarelli, già campione regionale e il trapanese Giuseppe Giametta, della vicinissima Mazara del Vallo che alla gara inaugurale di campionato è stato “Champions Day”