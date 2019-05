Inserita in Politica il 15/05/2019 da Direttore IL SINALP SICILIA INCONTRA I LAVORATORI DELL´ISTITUTO ZOOTECNICO ASSEMBLEA CON IL LEGALE DEI LAVORATORI ED IL CONSULENTE DEL LAVORO Si è svolta l´assemblea dei lavoratori dell´Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia ISZS nella Sala Conferenze del sindacato lavoratori Sinalp Sicilia per coordinare i lavori di trasmigrazione dei ruoli e delle qualifiche professionali attualmente in essere con il CCNL Allevatori verso il CCRL dei dipendenti della Regione Siciliana. Hanno partecipato all´Assemblea il Segr. Regionale Dr. Andrea Monteleone, il Delegato Sindacale RSU Arch. Antonio Aserio, l´Avv. Umberto Bellomare e la Dr.ssa Pietra Urbano e tutti i lavoratori interessati. Il Segr. Regionale Andrea Monteleone ha illustrato ai lavoratori tutto l´iter che il Sindacato ha percorso per oggi poter dichiarare, di fatto, vinta la battaglia per il riconoscimento del loro ruolo professionale quali dipendenti pubblici della Regione Siciliana. Sono state evidenziate tutte le azioni condotte dal sindacato in collaborazione con l´Avv. Bellomare che ha svolto un ruolo importantissimo nella gestione della rivendicazione sindacale e oggi, grazie a tutti quanti, si può finalmente discutere con la Dr.ssa Pietra Urbano di qualifiche e relative equiparazioni tra due contratti collettivi che hanno poco o niente in comune. La Dr.ssa Urbano ha spiegato quanto è in suo potere fare in merito ai conteggi ed alle equiparazioni delle qualifiche applicate e da applicare con il transito contrattuale chiedendo a tutti massima condivisione e disponibilità per agevolarla nel difficile e delicato lavoro da svolgere. Il Dr. Monteleone ha invitato tutti i lavoratori a fornire la massima collaborazione alle richieste che saranno formulate dalla Dr.ssa Urbano affinché possa redigere una memoria completa ed esaustiva delle equiparazioni contrattuali. L´Avv. Bellomare ha rassicurato tutti i lavoratori che, dopo la sua relazione, il sindacato ha già provveduto ad invitare la Direzione dell´Istituto a programmare un confronto affinché si possa concordare, nel rispetto dei ruoli e delle norme, una tabella comparativa delle qualifiche da applicare con il loro transito nel CCRL, incontro che potrà essere esteso a tutte le altre OO.SS. presenti all´interno dell´Istituto che condivideranno la proposta del Sinalp. I lavoratori hanno espresso piena e totale solidarietà e condivisione del lavoro svolto dal sindacato, dal collega RSU, dal legale e dalla consulente del lavoro.