Inserita in Cronaca il 15/05/2019 da Direttore Spiagge e fondali puliti 2019 Il mare non te lo chiede ma ha bisogno di te.

Molti pensano che i rifiuti vengano dal mare, invece la stragrande maggioranza arriva dalla terraferma. L’equivalente di più di un camion di rifuti al minuto naviga lungo fumi, corsi d’acqua, scarichi delle case e tombini, arrivando in mare. Per questo, non importa a che distanza vivi dalla costa, il tuo modo di acquistare, consumare e smaltire i rifiuti è legato al mare molto più di quanto immagini. Il Circolo Legambiente Crimiso anche quest´anno ritorna ad occuparsi delle nostre spiagge e dei rifiuti che il mare restituisce periodicamente. In particolare l´attività di pulizia è stata prevista giorno 25 maggio alle ore 9.30 con appuntamento a Marinella di Selinunte nella Piazza Efebo e a Triscina al lido Mokambo strada 5. Pertanto Vi aspettiamo numerosi con abbigliamento adeguato e forniti di sacchetti e guanti, i rifiuti raccolti saranno differenziati e regolarmente prelevatati dalla ditta Dusty.

Il Circolo Legambiente Crimiso