Inserita in Sport il 15/05/2019 da Direttore L´audizione di Giorgetti di oggi pomeriggio Durante l´audizione di oggi, il SS Giorgetti ha toccato solo marginalmente l´argomento Procuratori Sportivi ma ha evidenziato che "bisogna certamente regolamentare e "bonificare" il settore, ma non si può buttare via il lavoro fatto in questi anni", quindi anche il diritto degli agenti ad acquisire il titolo senza aver sostenuto il nuovo esame in vigore (concetto confermato anche dall´On. Tuzi Manuel).

In data odierna, sono stati messi al corrente anche il Ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio, i Segretari Generali dei sindacati Annamaria Furlan (Cisl), Maurizio Landini (Cgil) e Carmelo Barbagallo (Uil) che seguiranno la vicenda con attenzione.

Senza una proroga,i procuratori sportivi iscritti con la deregulation, e i loro dipendenti, finiranno tutti in mezzo alla strada.

Si auspica un tempestivo intervento delle forze politiche e dei sindacati, per risolvere l´incresciosa vicenda ed evitare così la perdita di numerosi posti di lavoro con le evidenti conseguenze anche sul piano sportivo.