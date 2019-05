Inserita in Cronaca il 15/05/2019 da Direttore MARSALA - SI PRESENTA IL NUOVO PIANO DI ZONA DISTRETTO SOCIO - SANITARIO N. 52 MARSALA - PETROSINO

Si comunica che il giorno 20 Maggio 2019, alle ore 12.00, presso la sede distrettuale di Marsala sita nella Via Falcone n.5, avrà luogo la conferenza distrettuale, per la presentazione del del nuovo Piano di Zona 2018/2019 (L.Q. n.328/2000)