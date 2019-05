Inserita in Sport il 15/05/2019 da Direttore MG Libertas, semifinale regionale under 16 con Bagheria a Caltanissetta L’ultimo appuntamento agonistico stagionale è uno dei più prestigiosi. Sabato prossimo, infatti, la formazione under 16 MG Libertas giocherà la semifinale regionale contro Bagheria. In palio l’accesso alla finalissima, che si giocherà l’indomani sempre sul parquet nisseno, per conquistare il titolo regionale silver. Con Alcamo e Bagheria saranno impegnate, nell’altra semifinale, Amatori Messina e Mens Sana Mascalucia. Si tratta di quintetti che hanno conquistato, nelle rispettive fasi interprovinciali, numero importanti. I messinesi sono imbattuti, MG Libertas e Mascalucia sono incappate in una sola sconfitta e Bagheria ha invece dovuto capitolare in quattro occasioni. L’ultima e unica sconfitta per i ragazzi di coach Chimenti risale esattamente a tre mesi fa. Il 14 febbraio fu il Campobello a far valere il fattore-campo superando Alcamo di sole due lunghezze. Adesso, in gare secche e nelle quali la tensione giocherà certamente un ruolo importante, tutto si azzera e gli under 16 della MG Libertas dovranno trovare soprattutto le energie mentali per coronare, nel migliore dei modi, una stagione lunghissima e ricca di tante soddisfazioni. Una settimana intensa di preparazione porterà i ragazzi di coach Chimenti alla semifinale regionale con Bagheria che si giocherà al “PalaCannizzaro” di Caltanissetta, sabato prossimo con inizio alle ore 16.30. A seguire l’altro confronto fra Amatori Messina e Mascalucia. Le vincenti delle due sfide scenderanno ancora in campo l’indomani, domenica 19 maggio, per la finalissima che assegnerà il titolo regionale silver under 16.

Alcamo, 15 maggio 2019

