L´Associazione Yoseikan organizza un corso di autodifesa L´associazione Yoseikan di Santagata di Militello - affiliata ANAS (Associazione Nazionale di Azione Sociale) - organizza il corso di autodifesa "ESTATE SICURA".



Il corso diretto dal M. Sebastiano Todero si prefigge di trasmettere le tecniche di base per acquisire maggio fiducia in se stesse e soprattutto saper affrontare con maggiore tranquillità situazioni di pericolo in cui un soggetto si potrebbe trovare attesa l´escalation di violenze che si registrano su tutto il territorio nazionale.



Il corso, che è giunto alla sua XX edizione partirà il prossimo 3 giugno nei locali dell´Affiliata ANAS - palestra Yoseikan sita in via Luigi Pirandello n. 33 Santagata di Militello (ME).



Il Presidente Nazionale nel ringraziare il tecnico Todaro per l´importante iniziativa, ormai giunta alla sua xx edizione, si augura che altri su tutto il territorio avviino corso di difesa personale per una maggiore sicurezza dei soci e non.