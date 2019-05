Inserita in Sport il 14/05/2019 da Direttore Palermo, M5S all’Ars: ´Scandaloso via ai play off senza aspettare sentenza di secondo grado´ PALERMO (14 maggio 2019) - “Assurda e, soprattutto, inaccettabile”. Commentano in questo modo i deputati M5S all’Ars del Palermitano, la decisione della Lega di dare il via ai Play off senza attendere la sentenza di secondo grado sul Palermo calcio. “Già la sentenza di primo grado – commentano Siragusa, Trizzino, Sunseri e Schillaci – per usare un eufemismo è alquanto discutibile, non dare la possibilità alla società di difendersi in maniera proficua è però scandaloso. In questo modo si penalizza non solo la squadra, ma un’intera città , decine di migliaia di sportivi, tutto il mondo che ruota intorno alla società ed un’isola intera, privata della possibilità di vedere una rappresentanza in serie A o, quantomeno, tra i cadetti”.