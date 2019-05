Inserita in Economia il 14/05/2019 da Direttore Ambiente. Barbagallo: audizione in Commissione Ars per interventi nell´area ‘Monti Rossi’ di Nicolosi “L’area attrezzata dei ‘Monti Rossi’ di Nicolosi necessita di un urgente intervento di rifunzionalizzazione che, nel pieno rispetto dell’equilibrio ambientale, risolva i problemi di degrado e riconsegni la pineta alla pubblica fruizione riattivando tutte le conseguenti ricadute economiche”. E’ il commento del parlamentare regionale Pd Anthony Barbagallo a margine della riunione della terza Commissione Territorio Ambient all’Ars nel corso della quale sono stati ascoltati i rappresentanti delle associazione che abitualmente fruiscono dei percorsi di sportivi all’interno dell’area.

“La pineta dei Monti Rossi - aggiunge Barbagallo - è un sito molto frequentato da escursionisti e sportivi e grazie alla sua posizione, all’ingresso del Monte Etna, patrimonio Unesco, può diventare meta di turismo escursionistico internazionale. Dal 2017 - continua il parlamentare regionale - l’area è abbandonata perché il Comune non riesce a reperire risorse economiche necessarie per la manutenzione. E’ indispensabile – conclude - adottare ogni possibile iniziativa per il ripristino dell’area attrezzata di Monti Rossi al fine di scongiurare possibili danni a cose o persone e restituire alla pubblica fruizione un’area di grande valore”.

martedì 14 maggio 2019