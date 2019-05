Inserita in Politica il 14/05/2019 da Direttore Volontari dell´ANAS gente tra la gente per l´inclusione sociale Anche l´ANAS (Associazione Nazionale di Azione Sociale) tra le associazioni che aderito all´incontro organizzato a Palermo a sostegno della solidarietà.



Il Presidente Nazionale nel ringraziare i volontari dell´ANAS che hanno partecipato all´evento ha sottolineato, come sia importante, in questo momento storico, il ruolo del volontariato e del terzo settore, dove crisi economica e dei valori ha messo in serie difficoltà la famiglia e le giovani generazioni.



I rappresentanti dei volontari dell´ANAS che hanno partecipato all´evento, impegnati anche nell´assistenza ai clochard, hanno sottolineato che il mondo del volontariato nella storia è stato baluardo di grande conquiste perche mette la persona al centro e non il mercato. I rappresentanti auspicano che il Governo ponga la giusta attenzione al mondo del terzo settore come organizzazione di sostegno e solidarietà per la comunità e non, come di fatto si sta verificando, con i decreti attuativi, considerarlo come strumento principale per la creazione di lavoro.