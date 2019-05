Inserita in Cronaca il 13/05/2019 da Direttore Marsala - Sosta vietata per rifacimento asfalto Si ripristina la segnaletica stradale in alcune vie del centro urbano di Marsala recentemente asfaltate. A tal fine, il Comando della Polizia Municipale ha istituito il divieto di sosta - con eventuale rimozione forzata dei veicoli - nelle seguenti vie: Libertà, Sirtori e Sibilla. Il suddetto divieto vige nelle prossime giornate di Mercoledì 15 e Giovedì 16, dalle ore 8 alle ore 17.