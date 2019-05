Inserita in Politica il 13/05/2019 da Direttore Ballottaggi Sicilia. Arancio: vittoria grazie ad ottimo lavoro di squadra, buon lavoro a neo sindaco Lucio Greco. “E’ stato un lavoro di squadra che ci ha consentito di dar voce alla voglia di partecipazione dei cittadini superando la dialettica degli slogan e della comunicazione social, puntando su una persona capace che ha costruito un progetto valido per il rilancio della città di Gela”. Giuseppe Arancio parlamentare regionale del Partito democratico commenta il risultato elettorale della città nissena. “I gelesi chiamati alle urne hanno dimostrato come sia possibile lavorare ad un’idea di politica che tuteli i valori della democrazia e operi per il bene comune ed hanno rifiutato le idee sovraniste della Lega o populiste del M5S. Al neo sindaco di Gela Lucio Greco – conclude il parlamentare PD - vanno i miei complimenti per il risultato ottenuto e l’augurio di buon lavoro al servizio della città. Il mio ringraziamento anche a tutti i nostri candidati e a tutti i cittadini gelesi".

