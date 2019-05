Inserita in Politica il 13/05/2019 da Direttore Ballottaggi in Sicilia, dichiarazione del responsabile regionale enti locali Gelarda 13 maggio 2019

“In Sicilia ci siamo battuti con onore, ottenendo ottimi risultati nelle città chiamate al voto per eleggere i sindaci, a dimostrazione che la Lega è una realtà solida e affidabile anche nell’Isola. Un grazie in particolare va rivolto a Giorgio Randazzo, a Mazara, e a Giuseppe Spata, a Gela, ma soprattutto ai cittadini siciliani che stanno sostenendo con sempre maggiore fiducia il progetto di cambiamento dell’Italia di Matteo Salvini: una rivoluzione del buon senso da sostenere anche alle elezioni europee del 26 maggio, dove i siciliani chiamati alle urne potranno cambiare questa Europa delle banche e della finanza che sta impoverendo i popoli”.

Lo dichiara Igor Gelarda, capogruppo della Lega in Consiglio comunale a Palermo e responsabile regionale enti locali, in riferimento ai risultati dei ballottaggi in Sicilia.