MARSALA - QUESTO POMERIGGIO IL SINDACO ALBERTO DI GIROLAMO INCONTRERA’ IL PRESIDENTE DELLA REGIONE NELLO MUSUMECI PER DISCUTERE DELLA DELICATA SITUAZIONE DELL’AEROPORTO ´VINCENZO FLORIO´ DI BIRGI

13/05/2019



Il Sindaco di Marsala, Alberto Di Girolamo, si incontrerà questo pomeriggio a Palermo, con il Presidente della Regione Siciliana, on. Nello Musumeci per discutere dell’attuale situazione e del futuro dell’Aeroporto di Birgi. L’incontro fa seguito alla richiesta formulata e inviata al Governatore Siciliano nei primi giorni del mese di aprile scorso dopo una riunione di “Area Vasta” convocata dallo stesso Sindaco di Marsala per verificare lo stato di aggiornamento del Piano Regionale dei Trasporti e della Mobilità – Piano Integrato delle Infrastrutture e della Mobilità. “Come Sindaco del Comune Capofila dell’iniziativa ”Area Vasta della Sicilia Occidentale” e del Coordinamento di Attività finalizzate a favorire l’incremento delle presenze turistiche nell’ambito territoriale afferente l’Aeroporto di Trapani-Birgi – scrisse allora Alberto Di Girolamo - ho ufficialmente chiesto al Presidente della Regione Siciliana, on. Nello Musumeci, di volere cortesemente fissare - con l’urgenza del caso - un incontro finalizzato a una possibile gestione unitaria degli aeroporti “Falcone Borsellino” di Palermo e “Vincenzo Florio” di Trapani-Birgi, non trascurando anche quelli isolani di Pantelleria e Lampedusa. Oggi l’incontro, cui prenderanno parte anche altre autorità, che ci si augura faccia chiarezza sulle sorti dell’Aeroporto “Vincenzo Florio”