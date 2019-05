Inserita in Politica il 13/05/2019 da Direttore Tavolo tecnico Birgi Dichiarazione del Sindaco 13 maggio 2019

L段ncontro odierno all段stituendo tavolo tecnico, voluto dal Presidente della Regione, oggi è servito per fare il punto (!) sulla crisi dell誕eroporto di Birgi, non certo per mettere un punto allo stato di sofferenza che potrebbe financo peggiorare, atteso il rischio della improbabile ricapitalizzazione dello scalo trapanese. Vero è che il Presidente della Regione ha ribadito la volontà di non lasciare Birgi al suo destino, ma allo stato l誕eroporto continua a non decollare. Tanto in attesa dell段ncontro che lo stesso Presidente dovrebbe ancora avere col sindaco Orlando, maggiore azionista dello scalo palermitano. Ribadite da parte nostra le richieste sulla liberalizzazione turistica dei collegamenti su gomma tra e gli scali aeroportuali (ma si potrebbe pensare anche a quelli portuali) che di contro vedrebbe riconfermata la volontà dei Comuni trapanesi per gli investimenti nella creazione della destinazione turistica Trapani West Sicily. E stata reiterata inoltre la 途estituzione dei 2,5milioni , quota parte del ristoro ex conflitto libico ritornati indietro alla regione dal Libero Consorzio, da riprogrammarsi in azioni di marketing. Attendiamo dunque sviluppi e comunicazioni da parte del governo della regione auspicando che l段ncontro con il Comitato Cittadino #sevolovoto abbia presto a tenersi, anche se in 都eparata sede come anticipato dallo stesso Presidente. Da parte mia, quale sindaco del capoluogo , 妬ndegno secondo la personale opinione dell誕ttuale Presidente regionale (l弛ffesa prima ancora che per me, di fatto lo è per i trapanesi che mi hanno votato e che di certo non sono sudditi di alcuno governo , ancor meno di quello regionale ), non ci zittiremo ne molleremo di un millimetro nel rivendicare in capo al competente governo della regione l置rgenza e la concretezza delle azioni da intraprendersi, insieme alle ragioni dei nostri imprenditori e dei cittadini trapanesi che gravemente soffrono la marginalizzazione territoriale. Situazione che non può essere soddisfatta solo con buoni propositi, ormai datati.

Giacomo Tranchida Sindaco di Trapani