Inserita in Politica il 13/05/2019 da Direttore Aeroporto e scuole. I sindacati chiedono al Prefetto la costituzione di tavoli per affrontare le vertenze Il 30 maggio attivi unitari Cgil, Cisl e Uil Trapani per parlare di sviluppo del territorio



Cgil, Cisl e Uil Trapani hanno chiesto al prefetto di Trapani Tommaso Ricciardi la costituzione di due tavoli per affrontare in maniera specifica le vertenze riguardanti l’aeroporto di Birgi e le questioni legate agli affitti degli Istituti superiori e all´autonomia differenziata con il coinvolgimento di attori locali e regionali.

La richiesta è stata avanzata questa mattina in occasione di un incontro in prefettura, al quale hanno partecipato il segretario generale della Cgil di Trapani Filippo Cutrona, il segretario generale della Cisl Palermo Trapani Leonardo La Piana, il segretario territoriale della Cisl Palermo Trapani Massimo Santoro e il segretario generale della Uil Trapani Eugenio Tumbarello.

“Nel corso della mattinata – affermano i sindacalisti - abbiamo affrontato insieme al Prefetto queste tematiche e abbiamo riscontrato apertura nei confronti delle nostre richieste. I temi discussi saranno inseriti nella piattaforma per lo sviluppo del territorio che sarà presentata il prossimo 30 maggio nell´attivo unitario della Cgil, della Cisl e della Uil Trapani”.