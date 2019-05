Inserita in Economia il 13/05/2019 da Direttore FONDI UE: ASSESSORE TURANO, ´SBLOCCATI PAGAMENTI A IMPRESE´ PALERMO, 13 MAG - “Dopo aver superato alcune criticità di carattere amministrativo a livello regionale, adesso siamo in grado di erogare i finanziamenti alle imprese che hanno già firmato le convenzioni e presentato le polizze fideiussorie che riguardano alcune azioni importanti del Po-Fesr” lo annuncia l’assessore regionale alle Attività produttive Mimmo Turano.

“La rimodulazione del Po-Fesr e l’attività di riaccertamento regionale dei residui che hanno caratterizzato i primi quattro mesi dell’anno - spiega l’assessore Turano - hanno determinato una situazione di non coerente disponibilità finanziaria sui capitoli nel triennio e l’impossibilità di procedere immediatamente ai pagamenti”.

Secondo l’Assessore alle Attività produttive “già da questa settimana si procederò con i pagamenti del 40% degli anticipi e gli uffici potranno cominciare a fare i nuovi decreti di finanziamento per potere sottoscrivere le nuove convenzioni”.

“Siamo fermamente intenzionati a recuperare brillantemente questo ritardo nei confronti delle imprese, non solo velocizzando i pagamenti ma anche con nuovi decreti di finanziamento. Sono già stati decretati circa 267 milioni in favore delle imprese e ulteriori 143 milioni saranno decretati entro il mese di maggio e contemporaneamente verranno erogati anche i 49 milioni di anticipi richiesti dalle stesse imprese” conclude Turano.