Campionato Zonale Laser: trionfano i velisti della Società Canottieri Marsala alla IV prova di Mondello

Inserita in Sport il 13/05/2019 da Direttore

I migliori atleti marsalesi impegnati anche all’Europa Cup Laser di Torbole

Ottime prestazioni della squadra Laser della Società Canottieri Marsala, che continua il suo splendido percorso all’interno del Campionato della Settima Zona, organizzato dalla FIV (Federazione Italiana Vela).





A Mondello, proprio in occasione della IV prova del Campionato Zonale Laser, che si è svolta la scorsa settimana, gli atleti della società Canottieri Marsala primeggiano in tutte le categorie. In particolare, tra i Laser Radial, 2° posto per Giulia Schio, anche 1^ femminile. Amos Di Benedetto si aggiudica il 1° posto assoluto tra gli Standard. Sale sul gradino più alto del podio anche il neo laserista Lorenzo Caputo che, pur essendo da poco tempo in questa categoria, dimostra come la determinazione e l’impegno uniti alla tecnica acquisita con i continui allenamenti, risultino vincenti: è così che conquista il 1° posto in classifica nella categoria Laser 4.7, seguito da: 11° Leonardo Baiata, 18° Ettore Matembera, 19° Marco Genna, 23^ Ludovica Giacalone.





Soddisfazione da parte dell’istruttore Enrico Tortorici, anche per la recentissima partecipazione all’Europa Cup Laser che si è tenuta a Torbole, durante il fine settimana appena trascorso. Un’esperienza importante, di grande spessore agonistico che ha visto impegnati i migliori laseristi della Società Canottieri Marsala: Giulia Schio, che si è distinta nella categoria Radial, arrivando 4^ Under 19 e 11^ in classifica generale. Grande impegno anche per Amos Di Benedetto, nella categoria Standard, che si è classificato in 40esima posizione.