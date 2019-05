Inserita in Cronaca il 12/05/2019 da Direttore

Save the Children e Giro d’Italia insieme per dire ´Stop alla guerra sui bambini´ in occasione del Centenario dell’Organizzazione.

La partnership lanciata attraverso un video con protagonista un testimonial d’eccezione: Tiziano Ferro, ambasciatore di Save the Children.

Al fianco dell´Organizzazione anche il ct Davide Cassani e Vicenzo Nibali

Nippo Fantini Faizanè Team Ufficiale





#StoptheWaronChildren

Oggi Save the Children è stata protagonista 102° Giro d´Italia. La tappa di oggi, in partenza da Bologna, si è infatti aperta con uno striscione sulla linea di partenza per ricordare il messaggio che vede uniti Giro d’Italia e l’Organizzazione per dire “Stop alla guerra sui bambini”.





In occasione del proprio Centenario, infatti Save the Children è Charity partner del 102° Giro d´Italia, per ricordare che nel mondo 1 bambino su 5 (420 milioni in totale) vive in aree di conflitto, aree in cui l’infanzia viene negata in tutti in suoi aspetti, quotidianamente e con violenza. Luoghi in cui anche andare in bicicletta diventa un sogno irrealizzabile.





Oltre alla presenza nei villaggi di arrivo, saranno tante le attività connesse alla partnership, come la Maglia Speciale della Grande Partenza dedicata a Save the Children o il via della seconda tappa, quando i corridori si allineeranno dietro lo striscione con il messaggio internazionale della campagna "Stop the War on Children".





Nelle 3 settimane del Giro d´Italia, Save the Children cercherà di sensibilizzare il pubblico anche attraverso un gesto simbolico: i corridori, i loro tifosi e tutta la carovana potranno apporre su un telo l’impronta della propria mano per testimoniare la propria adesione alla campagna.





Tanti i prestigiosi testimonial di questa iniziativa, a partire da Tiziano Ferro, ambasciatore di Save the Children, che qualche giorno fa ha annunciato con uno straordinario video messaggio la partnership Giro d´Italia-Save the Children. Al fianco dell´organizzazione che da 100 anni lotta per salvare i bambini e garantire loro un futuro, il ct Davide Cassani e Vincenzo Nibali, entrambi protagonisti di un bellissimo spot, nonché il Team Nippo Fantini Faizanè, che correrrà con il logo Save the Children sulle biciclette.









La raccolta fondi

Tutti possono sostenere la campagna di Save the Children grazie al numero solidale 45533, attivo sino al 30 settembre, per dare protezione, cure e istruzione ai bambini scappati dagli orrori della guerra. Si possono donare 2 euro inviando un SMS dal proprio cellulare oppure si possono donare 5 o 10 euro chiamando lo stesso numero da rete fissa con TIM, Vodafone, Wind Tre, Fastweb e Tiscali. Sempre da rete fissa è inoltre possibile donare 5 euro chiamando con TWT, Convergenze e PosteMobile.





I fondi raccolti andranno a sostenere i progetti di Save the Children per garantire protezione, cure e istruzione ai bambini in Uganda fuggiti dagli orrori della guerra.